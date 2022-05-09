Заслуги Валентины Терешковой "обнулили" в Чехии

Власти города Ческе-Будеёвице на юге Чехии отобрали статус почётного гражданина города у первой женщины-космонавта Советского союза Валентины Терешковой.

Нападки на Валентину Терешкову со стороны жителей Чехии посыпались после того, как выяснилось, что покорительница Космоса поддерживает спецоперацию на Украине.

За лишение соратницы Юрия Гагарина привилегий проголосовали 32 из 45 членов муниципалитета южночешского города, против были 6, остальные воздержались.

Ранее Терешкову критиковали за предложение по поправкам в Конституцию РФ.