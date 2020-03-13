Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю

Предложение по поправкам в Конституцию, озвученное Валентиной Терешковой, вызвало шквал эмоций и обсуждений. Причем, почему-то почти исключительно в интернете.

Предложение депутата Терешковой поддержали пророссийские блогеры и эксперты, а либералы устроили ей настоящую травлю.

Пена в сети

Если не считать "мелких" уколов хейтеров и "гнусных оскорблений" (цитата Михаила Шахназарова) в комментариях в соцсетях, то самым заметным после ее выступления в Госдуме "событием" стала петиция, появившаяся на сайте Change. org.

Ее суть в том, что, якобы, некие "земляки" Терешковой потребовали лишить ее звания почетного гражданина города Тутаева Ярославской области за то, что она "приняла активное участие в шоу, которое некоторые люди называют "госпереворотом"".

Более того, как пишут авторы петиции, первая в мире женщина-космонавт "своими поступками, порочит честь и достоинство как наши, так и других не менее почетных граждан города".

В интернете нет границ

Интернет- буря докатилась аж до Эстонии. Там за Терешкову вступился известны поэт Ыыху Ибенпалу:

"Гнусно оскорблять пожилую женщину, вошедшую в историю мировой космонавтики, могут только … скоты. И я бы очень хотел, чтобы ваши гнусности прочли простые европейцы или американцы. Или, допустим, отряд астронавтов. Вот бы у них лица вытянулись", — написал он в Twitter.

А что же сама "виновница"?

Сама же Валентина Терешкова с присущей ей интеллигентной выдержанностью, ответила всем "буйным комментаторам" на их выпады и оскорбления лаконично:

"Вы просто не любите свою страну. О чем с вами можно говорить?"

И больше комментариев на эту тему она не дает.