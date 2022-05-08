Потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО разрушит безъядерный статус Балтийского региона. Эти страны неминуемо превратятся во врагов Москвы, считает посол России в Канаде Олег Степанов.
Он объяснил, что в случае присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу они будут вынуждены относиться к России как к противнику. Соответственно и Москва произведёт корректировку в отношениях с Хельсинки и Стокгольмом. Разрушение нейтралитета в регионе вызовет ядерную угрозу, полагает дипломат.
"В такой парадигме можно забыть о безъядерном статусе Балтийского региона", — приводит слова Степанова РИА Новости.
Российский посол также добавил, что объявленное властями Швеции и Финляндии стремление войти в состав НАТО является результатом политики США, которые стремятся превратить Северную Европу в очередной театр военных действий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Комбат бросил своих солдат, отказав в эвакуации. Половина бригады из 110 человек разгромлена.