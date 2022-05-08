Директор ЦРУ про "настроение Путина": не может себе позволить проиграть Украине

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Россия "удваивает ставки" по Украине, а президент страны Владимир Путин не может "позволить себе проиграть". Как подчеркнул глава разведывательного управления США, за "настроением" Путина он следит много лет.

По мнению директора ЦРУ, "вторая фаза" спецоперации на Украине, более рискованна для Москвы, чем в её начало.

"Он (Путин. — Прим. ред.) в таком настроении, что не верит, что может позволить себе проиграть", — цитирует Бёрнса CNN. — Его убеждения в отношении Украины и реальность способности России продолжать подавлять украинское сопротивление — я не знаю, пошатнулись ли они ещё".

Кроме того, глава управления подчеркнул, что он несколько лет наблюдает за российским президентом и может делать выводы о "его настроениях".

"То, что я видел, особенно за последнее десятилетие, это то, что он как бы варится в очень взрывоопасной комбинации недовольства, амбиций и неуверенности, связанных вместе", — резюмировал Бёрнс.