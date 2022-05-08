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Автор Екатерина Широкова

Директор ЦРУ про "настроение Путина": не может себе позволить проиграть Украине

Мир

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Россия "удваивает ставки" по Украине, а президент страны Владимир Путин не может "позволить себе проиграть". Как подчеркнул глава разведывательного управления США, за "настроением" Путина он следит много лет.

Директор ЦРУ про "настроение Путина": не может себе позволить проиграть Украине

По мнению директора ЦРУ, "вторая фаза" спецоперации на Украине, более рискованна для Москвы, чем в её начало.

"Он (Путин. — Прим. ред.) в таком настроении, что не верит, что может позволить себе проиграть", — цитирует Бёрнса CNN. — Его убеждения в отношении Украины и реальность способности России продолжать подавлять украинское сопротивление — я не знаю, пошатнулись ли они ещё".

Кроме того, глава управления подчеркнул, что он несколько лет наблюдает за российским президентом и может делать выводы о "его настроениях".

"То, что я видел, особенно за последнее десятилетие, это то, что он как бы варится в очень взрывоопасной комбинации недовольства, амбиций и неуверенности, связанных вместе", — резюмировал Бёрнс.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир путин
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