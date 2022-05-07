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Автор Правда.Ру

Беженец с Украины напал на свою начальницу-россиянку в Испании

Мир

Беженец с Украины напал на свою начальницу россиянку с перцовым баллончиком в кафе города Ориуэла Коста в Испании. Владелица кафе — россиянка, дочь бизнесмена из Брянска. Она взяла мужчину из Одессы на работу поваром. Однако в ответ получила проблемы.

Беженец, проработав две недели, напал на мужа хозяйки, а в неё саму брызнул из перцового баллончика.

По словам пострадавшей, с насилием со стороны украинца она столкнулась, потому что русская. Хозяйка кафе замужем за испанцем, она проживает в стране несколько лет.

Ранее украинка из Швейцарии рассказала, что хотела сделать праздник на Пасху детям беженцев, однако столкнулась с хамским отношением одной из своих соотечественниц.

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Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Любовь Степушова
брянск одесса россия беженцы испания украина швейцария
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