Украинка из Швейцарии хотела сделать приятное беженцам и поплатилась за это

Украинка, проживающая в Швейцарии, возмутилась поведением своих соотечественников, которые прибыли в страну недавно в качестве беженцев. Молодая девушка рассказала, что приготовила для детей подарки и праздничный стол на Пасху, желая доставить им радость. Однако столкнулась с неожиданной реакцией на это мамы одного из мальчиков.

По словам девушки, она потратила на подготовку стола "два дня жизни", а её друг привёз полный багажник подарков, приобретённых за свой счёт. Подарки были предназначены всем детям в отеле, где живут беженцы с Украины.

По окончании праздника, к устроительнице подошла одна из мам и поинтересовалась, где же обещанный подарок. На это ей было сказано, что он будет обязательно, но только после приготовления ужина и разбора пасхальных вещей.

Однако на это мамаша ответила в довольно хамской манере: "Подавись ты, с… чудо в перьях своими подарками!"

Девушка заметила, что после такой "благодарности" ей стало очень обидно. Её друга беженка также обозвала, после чего у него пропало желание дарить подарок мальчику.

"Я рыдала, потому что настолько испанского стыда я не испытывала, честно, в последние пару лет никогда. <…> Наверное, больше на этом я помогать никому не буду и займусь собственной жизнью. Я не знаю почему, но украинцы, которые выехали и которые приехали конкретно в Швейцарию, их поведение меня просто поражает", — пояснила девушка.

Она добавила, что все дети были довольны праздником, однако мама того мальчика, который не получил подарок, затем ещё раз нахамила, чем отбила всякую охоту помогать людям вообще.

"Мне стыдно за мой народ и за украинцев, которые сюда приехали. Мне больше нечего сказать", — со слезами на глазах заключила девушка.