GT: США путём конфликтов и манипуляций с долларом хотят спасти свою экономику

Власти США пытаются спасти свою экономику, умышленно провоцируя геополитические конфликты и манипуляции с долларом. Об этом пишет Global Times.

Директор Института финансов и ценных бумаг при Уханьском университете науки и технологий Дун Дэнсинь отметил в интервью изданию, что США планируют увеличить приток капитала в страну и сократить госдолг перед другими государствами.

"Правительство США хочет "снимать урожай" с других стран, лишая их благосостояния", — сказал эксперт.

По его словам, манипуляции с базовой процентной ставкой могут позволить Штатам получать ресурсы и материальные блага, а также уменьшать размер выплат долга, который деноминирован в американской валюте. Он подчеркнул: власти США уже привыкли использовать гегемонию доллара как оружие для извлечения выгоды из ведущих экономик мира.

С помощью спровоцированных геополитических конфликтов, пояснил Дун Дэнсинь, Белый дом намерен избавиться от проблем, возникших в связи с ослабеванием экономики США.