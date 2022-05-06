Власти США пытаются спасти свою экономику, умышленно провоцируя геополитические конфликты и манипуляции с долларом. Об этом пишет Global Times.
Директор Института финансов и ценных бумаг при Уханьском университете науки и технологий Дун Дэнсинь отметил в интервью изданию, что США планируют увеличить приток капитала в страну и сократить госдолг перед другими государствами.
"Правительство США хочет "снимать урожай" с других стран, лишая их благосостояния", — сказал эксперт.
По его словам, манипуляции с базовой процентной ставкой могут позволить Штатам получать ресурсы и материальные блага, а также уменьшать размер выплат долга, который деноминирован в американской валюте. Он подчеркнул: власти США уже привыкли использовать гегемонию доллара как оружие для извлечения выгоды из ведущих экономик мира.
С помощью спровоцированных геополитических конфликтов, пояснил Дун Дэнсинь, Белый дом намерен избавиться от проблем, возникших в связи с ослабеванием экономики США.
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