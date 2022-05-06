Энергетик Белогорьев: в мае Европа взрывными темпами закупала российский газ

Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае 2022 года. Об этом заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

По словам специалиста, с 1 мая наблюдается резкий рост поставок трубопроводного газа из РФ в страны, входящие в состав Европейского союза.

"Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза", — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Белогорьев также подчеркнул: поставки голубого топлива по газопроводу Ямал — Европа в первых числах мая стабилизировались. В последние дни апреля, пояснил специалист, они упали до нуля.

Эксперт отметил, что одна из причин роста поставок российских энергоресурсов в ЕС — снижение контрактных цен на газ "Газпрома" в мае. Ещё одним фактором увеличения импорта, по мнению Белогорьева, стала подготовка ряда стран Евросоюза к полной остановке газового сотрудничества с РФ из-за несогласия платить за голубое топливо в рублях.