Шалленберг: Австрия отказывается платить за российский газ в рублях

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что его страна не намерена платить за поставляемый РФ газ в рублях.

По его словам, Австрия привержена уже существующим соглашениям с российской стороной, в которых предусматриваются другие схемы оплаты.

"Мы не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения", — сказал Шалленберг в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он также добавил, что российский лидер Владимир Путин своими решениями, связанными с поставками газа в ЕС, добился "противоположных результатов". Дипломат убеждён: Россия сделала страны, входящие в состав НАТО, более сплочёнными.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о том, что его страна якобы будет платить за российский газ в рублях. Он подчеркнул: Австрия не собирается отказываться от прежних правил.

"Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро", — отметил политик.