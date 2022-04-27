Канцлер Австрии Карл Нехаммер не подтвердил новость о том, что страна будет платить за газ в рублях.
Он отметил, что Австрия будет платить за российский газ по прежним правилам.
"Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС", — гласит объяснение Нехаммера.
Ранее появлялось сообщение о том, что правительство Австрии не видит противоречий в вопросах санкций в том, чтобы оплачивать российский газ в рублях.
В Польше и Болгарии отказались платить за поставки газа из России в рублях. "Газпром" остановил подачу газа в эти страны из-за просроченных платежей за энергоресурсы.
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