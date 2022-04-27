В Австрии опровергли решение страны платить за газ в рублях

Канцлер Австрии Карл Нехаммер не подтвердил новость о том, что страна будет платить за газ в рублях.

Он отметил, что Австрия будет платить за российский газ по прежним правилам.

"Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС", — гласит объяснение Нехаммера.

Ранее появлялось сообщение о том, что правительство Австрии не видит противоречий в вопросах санкций в том, чтобы оплачивать российский газ в рублях.

В Польше и Болгарии отказались платить за поставки газа из России в рублях. "Газпром" остановил подачу газа в эти страны из-за просроченных платежей за энергоресурсы.