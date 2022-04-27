Австрия пошла на уступки и согласилась оплачивать газ в рублях

Правительство Австрии уверено, что оплата российского газа в рублях не противоречит введённым антироссийским санкциям.

По словам канцлера Австрии Карла Нехаммер, страна принимает условия России по поставкам газа в рублях. Чтобы соблюсти процедуру, будет открыт счёт в одном из банков РФ.

Австрийская нефтегазовая компания OMV пойдёт на уступки России, так как посчитала, что это не нарушает условия санкций.

В Польше и Болгарии решили не платить за поставки газа из России в рублях. "Газпром" отказался поставлять газ в эти страны из-за просроченных платежей за энергоресурсы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компания "Газпром" поступила правильно, приостановив поставки газа в Польшу и Болгарию.