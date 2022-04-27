Правительство Австрии уверено, что оплата российского газа в рублях не противоречит введённым антироссийским санкциям.
По словам канцлера Австрии Карла Нехаммер, страна принимает условия России по поставкам газа в рублях. Чтобы соблюсти процедуру, будет открыт счёт в одном из банков РФ.
Австрийская нефтегазовая компания OMV пойдёт на уступки России, так как посчитала, что это не нарушает условия санкций.
В Польше и Болгарии решили не платить за поставки газа из России в рублях. "Газпром" отказался поставлять газ в эти страны из-за просроченных платежей за энергоресурсы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компания "Газпром" поступила правильно, приостановив поставки газа в Польшу и Болгарию.
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