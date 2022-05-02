Неофициально: Венгрия и Словакия отзывают вето на нефтяное эмбарго

Телеканал ZDF из Германии, ссылаясь на дипломата из Европейского Союза, сообщает, что Словакия и Венгрия отзывают вето на нефтяное эмбарго Евросоюза в отношении РФ.

А определяющим фактором стало то, что Берлин всё же поддержит эмбарго, сообщил собеседник телеканала. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Своё вето отозвала и Вена, правда, СМИ Австрии — APA сообщает, что "никакого вето изначально не было".

"Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение ещё не принято", — добавил источник ZDF.

Ранее МИД Венгрии отмечал, что Будапешт не поддержит введение санкций против России относительно поставок газа и нефти.

Главный экономист банка "Мидзухо" (Япония) Сюнсукэ Кобаяси ранее сказал, что миру грозит конец света в случае введения Евросоюзом эмбарго на энергоносители из РФ.