Секретарь СНБО Данилов: Венгрия планировала захватить часть Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия намеревалась захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации.

В эфире телемарафона "UAразом" он пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования конфликтной ситуации на Украине.

"Венгрия почему-то считала, что может забрать часть своей территории", — приводит слова Данилова "Украина.ру".

В посольстве Венгрии на Украине прокомментировали высказывание секретаря СНБО. Дипломаты сообщили, что возмущены словами Данилова. Они подчеркнули: в его заявлении содержатся необоснованные и ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа.

"Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, прозвучавшие против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними", — отметили в посольстве.

Венгерские дипломаты потребовали объяснений от "компетентных руководителей Украины". Секретарю СНБО Данилову они предложили отказаться от своих слов о якобы существовавших планах Венгрии по захвату части украинской территории.