Грузинское агентство морского транспорта заявило, что не обслуживает суда из России в порту Батуми. Таким образом в Грузии отреагировали на обвинения в том, что страна помогает РФ обходить санкции.
В Грузии объяснили, что 2 мая в порт Батуми действительно прибыл груз, но он был предназначен для Армении, несмотря на то, что танкер был под российским флагом.
Напомним, что вскоре после начала российской спецоперации на Украине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не поддержит антироссийские санкции и сохранит нейтралитет. Эксперты полагают, что такая позиция связана с тем, что Грузия просто не хочет противостояния с Россией.
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