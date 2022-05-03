В Грузии заявили, что не помогают России обходить санкции

Грузинское агентство морского транспорта заявило, что не обслуживает суда из России в порту Батуми. Таким образом в Грузии отреагировали на обвинения в том, что страна помогает РФ обходить санкции.

В Грузии объяснили, что 2 мая в порт Батуми действительно прибыл груз, но он был предназначен для Армении, несмотря на то, что танкер был под российским флагом.

Напомним, что вскоре после начала российской спецоперации на Украине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не поддержит антироссийские санкции и сохранит нейтралитет. Эксперты полагают, что такая позиция связана с тем, что Грузия просто не хочет противостояния с Россией.