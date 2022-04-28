МИД Британии обозначил будущие "горячие точки": Грузия и Молдова

МИД Великобритании ясно дал понять, что будущими "горячими точками" станут Грузия и Молдова. Именно туда Лондон собирается вскоре поставлять тяжёлое вооружение.

Глава английского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс заявила, что с Тбилиси и Кишинёвом достигнуто соглашение о поставках оружия. Специалисты отмечают, что Кремлю стоит прислушаться к словам министр Великобритании.

"Некоторые считают, что мы не должны отправлять тяжелое вооружение, что это лишь ухудшит ситуацию. Но по моему мнению, бездействие было бы величайшей провокацией", — заявила глава Форин-офиса.

Трасс подчеркнула, что Украина не должна остаться единственной страной, когда Туманный Альбион посылает тяжёлое вооружение, оно необходимо и другим странам. В качестве примера были названы Молдова и Грузия. Эти государства, по словам британского министра, также должны иметь возможность "сохранить свой суверенитет и свободу".

Настоящее время Великобритания является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ. Также Лондон отправляет Киеву военных инструкторов и наемников.