Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Мытищах загорелся девятиэтажный дом, в результате чего три человека погибли, ещё 15 отравились угарным газом.
По словам Воробьёва, в настоящее время пожарные потушили огонь и выразил сожаление по поводу наличия погибших и раненых.
Он дал поручение местному Минздраву проследить, чтобы жильцы дома получили медпомощь, и пообещал предоставить им временное жильё, питание и психологическую помощь.
В областном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.
По данным Следственного комитета, мужчина заметил возгорание в своей квартире и из окна позвал на помощь. Двое прохожих поднялись наверх, что помочь. В итоге все трое погибли.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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