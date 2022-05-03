В Подмосковье 15 человек отравились угарным газом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Мытищах загорелся девятиэтажный дом, в результате чего три человека погибли, ещё 15 отравились угарным газом.

По словам Воробьёва, в настоящее время пожарные потушили огонь и выразил сожаление по поводу наличия погибших и раненых.

Он дал поручение местному Минздраву проследить, чтобы жильцы дома получили медпомощь, и пообещал предоставить им временное жильё, питание и психологическую помощь.

В областном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.

По данным Следственного комитета, мужчина заметил возгорание в своей квартире и из окна позвал на помощь. Двое прохожих поднялись наверх, что помочь. В итоге все трое погибли.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.