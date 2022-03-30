В Мытищах закрыли склад с запасами нелегального алкоголя

Более трёх тысяч бутылок без сопроводительных документов изъяли на одном из складов в Мытищах. По сообщению Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, большая часть продукции — несертифицированное пиво.

Выяснилось, что нелегальный алкоголь без должных документов и сертификации хранили на одном из складов на "Мытищинской ярмарке".

"Было обнаружено 3,4 тысячи бутылок пива и пивных напитков различных наименований. В настоящий момент вся алкогольная продукция арестована", — цитируют сообщение ведомства "Вести Подмосковья".

Кроме того что специалисты не обнаружили необходимых документов согласно законодательству, выяснилось, что продукция не была зарегистрирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе учёта.