Борис Джонсон, выступая перед Верховной Радой, объявит о "звёздном часе" Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен сегодня выступить с видеообращением к украинскому парламенту.

Согласно сообщению пресс-службы британского премьера, он "произнесёт речь, которая напоминает непоколебимое красноречие 1940 года британского военного лидера Уинстона Черчилля в самые мрачные часы Второй мировой войны".

"Джонсон скажет, что британский народ вовремя Второй мировой войны, как и украинцы сейчас, проявил такое единство в борьбе против нацистской Германии, что мы помним наше время наибольшей опасности как наш звездный час. Сегодня звездный час Украины, — скажет он, согласно отрывкам речи, опубликованной Даунинг-стрит. — Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным”.

Поддержит не только словом, но и оружием

Кроме пламенных речей Джонсон во время своего выступления "представит около $375 млн новой военной помощи во время своего выступления, включая оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему, оборудование для глушения GPS и тысячи приборов ночного видения".

Великобритания по просьбе украинского правительства в ближайшие недели отправит на Украину дюжину новых специализированных Toyota Land Cruisers, чтобы "помочь защитить гражданских чиновников на востоке Украины и эвакуировать мирных жителей из прифронтовых районов".