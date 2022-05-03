Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен сегодня выступить с видеообращением к украинскому парламенту.
Согласно сообщению пресс-службы британского премьера, он "произнесёт речь, которая напоминает непоколебимое красноречие 1940 года британского военного лидера Уинстона Черчилля в самые мрачные часы Второй мировой войны".
"Джонсон скажет, что британский народ вовремя Второй мировой войны, как и украинцы сейчас, проявил такое единство в борьбе против нацистской Германии, что мы помним наше время наибольшей опасности как наш звездный час. Сегодня звездный час Украины, — скажет он, согласно отрывкам речи, опубликованной Даунинг-стрит. — Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным”.
Кроме пламенных речей Джонсон во время своего выступления "представит около $375 млн новой военной помощи во время своего выступления, включая оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему, оборудование для глушения GPS и тысячи приборов ночного видения".
Великобритания по просьбе украинского правительства в ближайшие недели отправит на Украину дюжину новых специализированных Toyota Land Cruisers, чтобы "помочь защитить гражданских чиновников на востоке Украины и эвакуировать мирных жителей из прифронтовых районов".
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