Лондон разрешил Киеву использовать своё оружие для ударов по территории России

Глава военного министерства Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что Киев может использовать поставляемое Лондоном оружие для нанесения ударов по российской территории. По его словам, это никак не повлияет на международную обстановку и не приведёт к международной эскалации.

"Для Украины совершенно законно нацеливаться на глубину России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы они не были нарушены, напрямую способствовала бы смерти и резне на украинской земле, — сказал Хеппи в эфире радио Times. — Есть много стран по всему миру, которые используют боекомплекты, которые они импортировали из других стран. И мы в таких случаях, как правило, не обвиняем страну, которая это оружие изготовила, а лишь страну, которая его использовала”.

На вопрос, поддерживает ли он "такие атаки" в пределах границ России, Хеппи ответил:

"Конечно”.

Великобритания была и остаётся одним из ведущих поставщиков оружия Киеву, направляя на Украину тысячи противотанковых ракет. Премьер-министр Борис Джонсон недавно объявил о дополнительном пакете тяжелого вооружения для Киева в размере 100 миллионов фунтов стерлингов ($130 млн), который включает зенитное вооружение, беспилотники и различную бронетехнику.