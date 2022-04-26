Глава военного министерства Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что Киев может использовать поставляемое Лондоном оружие для нанесения ударов по российской территории. По его словам, это никак не повлияет на международную обстановку и не приведёт к международной эскалации.
"Для Украины совершенно законно нацеливаться на глубину России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы они не были нарушены, напрямую способствовала бы смерти и резне на украинской земле, — сказал Хеппи в эфире радио Times. — Есть много стран по всему миру, которые используют боекомплекты, которые они импортировали из других стран. И мы в таких случаях, как правило, не обвиняем страну, которая это оружие изготовила, а лишь страну, которая его использовала”.
На вопрос, поддерживает ли он "такие атаки" в пределах границ России, Хеппи ответил:
"Конечно”.
Великобритания была и остаётся одним из ведущих поставщиков оружия Киеву, направляя на Украину тысячи противотанковых ракет. Премьер-министр Борис Джонсон недавно объявил о дополнительном пакете тяжелого вооружения для Киева в размере 100 миллионов фунтов стерлингов ($130 млн), который включает зенитное вооружение, беспилотники и различную бронетехнику.
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