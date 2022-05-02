EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Итальянский министр заявил, что страна готова временно платить за газ рублями
Венгрия опровергла отзыв вето на нефтяное эмбарго против России
Росгвардия обеспечила уничтожение танковой группы и складов ВСУ под Харьковом
Spiegel: глава жилищной компании ФРГ не уверен, что зимой в домах будет тепло
Украинским беженцам велели покинуть курорты Болгарии до конца мая
Ходарёнок оценил польские танки Т-72М: пострелять успеют, но долго не проживут
В Швеции предложили маркировать газ из России. Но пока не знают как
Автор Валентина Севрюгина

Итальянский министр заявил, что страна готова временно платить за газ рублями

Мир

Глава министерства по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что компании вполне могут перейти на оплату газа из России в рублях хотя бы на время, сообщает издание Politico.

Он отметил, что это будет правильное решение в текущей ситуации. По его мнению, нефтегазовые компании не могут рисковать и отказываться от озвученных РФ условиях.

При этом Чинголани добавил, что на данный момент находится в ожидании чёткого решения Еврокомиссии, чтобы понять не противоречит ли это санкциям.

Ранее глава министерства экологических преобразований Франции Барбара Помпили сказала, что все страны Евросоюза солидарны в вопросе оплаты российского газа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
газ италия россия
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Мир. Новости мира
The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Любовь Степушова Обнаружена ещё одна цель СВО - контроль над украинской ГТС Любовь Степушова Анжела Якубовская Лариса Лужина: "Хочу пожелать нам мирного неба над головой!" Анжела Якубовская Ирина Шлионская При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности Ирина Шлионская
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Силовые структуры
The New York Times: в ВСУ пытались захватить главу Генштаба ВС России Герасимова
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Последние материалы
В Ереване началось шествие за отставку премьера страны Пашиняна
Бородай перечислил, что необходимо солдатам ВС РФ в спецоперации на Украине
Обнаружена ещё одна цель СВО - контроль над украинской ГТС
Полковник Баранец грубо ответил президенту Чехии Земану на насмешки о мощи ВС РФ
Итальянский министр заявил, что страна готова временно платить за газ рублями
Венгрия опровергла отзыв вето на нефтяное эмбарго против России
Росгвардия обеспечила уничтожение танковой группы и складов ВСУ под Харьковом
Spiegel: глава жилищной компании ФРГ не уверен, что зимой в домах будет тепло
Украинским беженцам велели покинуть курорты Болгарии до конца мая
Абрикосовое дерево не любит "сидеть" на даче рядом с грушами и яблонями
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников