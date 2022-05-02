Глава министерства по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что компании вполне могут перейти на оплату газа из России в рублях хотя бы на время, сообщает издание Politico.
Он отметил, что это будет правильное решение в текущей ситуации. По его мнению, нефтегазовые компании не могут рисковать и отказываться от озвученных РФ условиях.
При этом Чинголани добавил, что на данный момент находится в ожидании чёткого решения Еврокомиссии, чтобы понять не противоречит ли это санкциям.
Ранее глава министерства экологических преобразований Франции Барбара Помпили сказала, что все страны Евросоюза солидарны в вопросе оплаты российского газа.
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