Французский министр заявила, что ЕС не позволит РФ навязать свои правила по газу

Глава министерства экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что все страны Евросоюза солидарны в вопросе оплаты российского газа. По её словам, буквально все европейские страны хотят платить за энергоносители из России в евро. Об этом она сказала на совете министров стран Евросоюза по энергетике, который проходит в Брюсселе.

Помпили подчеркнула, что ЕС не позволит навязать односторонние изменения в контрактах. Она также добавила, что созвала совет, чтобы поддержать решение Болгарии и Польши.

Напомним, что с 27 апреля компания "Газпром" полностью приостановила поставки голубого топлива в Болгарию и Польшу, так как страны отказались оплачивать его российскими рублями. Варшава и София считают требование России шантажом, однако выжить этим странам холодной зимой будет сложно.