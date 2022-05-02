Глава министерства экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что все страны Евросоюза солидарны в вопросе оплаты российского газа. По её словам, буквально все европейские страны хотят платить за энергоносители из России в евро. Об этом она сказала на совете министров стран Евросоюза по энергетике, который проходит в Брюсселе.
Помпили подчеркнула, что ЕС не позволит навязать односторонние изменения в контрактах. Она также добавила, что созвала совет, чтобы поддержать решение Болгарии и Польши.
Напомним, что с 27 апреля компания "Газпром" полностью приостановила поставки голубого топлива в Болгарию и Польшу, так как страны отказались оплачивать его российскими рублями. Варшава и София считают требование России шантажом, однако выжить этим странам холодной зимой будет сложно.
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