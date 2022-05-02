Националисты настоятельно рекомендовали Зеленскому говорить о Турции с уважением

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели порекомендовал Владимиру Зеленскому уважительно говорить о Турции.

По словам Бахчели, "Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к турецкому народу, турецкому государству и правительству Турции".

Политик считает, что Турция является единственной страной, которая стремится урегулировать войну с помощью Стамбульского процесса.

"И в этом вопросе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган реализует ее через контакты с более чем 40 лидерами. Я верю, что он скоро добьётся успеха. Зеленский должен доверять нашей нации, а не Греции", — цитирует Девлета Бахчели ТАСС.

Ранее в интервью греческому каналу ERT Зеленский высказал претензии к Греции и Турции. По его словам, они якобы демонстрируют двойные стандарты, принимая туристов из России.

Можно было предполагать, что в Турции эти слова не оставят без внимания. Во-первых, из-за претензий к политике Турции. Во-вторых, что высказаны они были в интервью греческому телеканалу.

Отношения между Грецией и Турцией весьма непростые. На прошлой неделе ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами. В Турции сочли, что Греция манипулировала учениями, преследуя собственные интересы. Главный штаб авиации Греции аннулировал приглашение Турции на учения из-за непрерывных нарушений турецкими боевыми самолётами греческих границ и пролёта над греческими островами.

Партия националистического движения выступает в альянсе с Партией справедливости и развития, которая является опорой президента Турции. На парламентских выборах в 2018 году обе партии входили в состав Народного альянса, который в итоге и победил на выборах.