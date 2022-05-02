Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о "двойных стандартах" Турции, которая продолжает принимать туристов из РФ.
По словам политика, это не последняя обида Зеленского. Он посоветовал главе Украины помнить, что мир оказался в новой противоречивой реальности, где события не всегда развиваются в пользу Киева.
"Он должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа", — указал Пушков.
На вторую часть Европы, отметил сенатор, Зеленскому следует злиться за отказ от участия в конфликте на стороне Киева.
Ранее президент Украины заявил, что Турция поступает несправедливо, принимая у себя российских туристов. Экс-депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр раскритиковал такой призыв Зеленского. Он назвал украинского лидера "глупым комиком".
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