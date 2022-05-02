Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр раскритиковал призыв президента Украины Владимира Зеленского не пускать в Турцию российских туристов.
По словам экс-депутата Тайяра, Зеленский "нёс чушь", потому что "обиделся" на Турцию.
"Глупый комик!" — резюмировал экс-парламентарий.
Ранее глава Незалежной заявил, что если турецкая сторона будет принимать у себя российских туристов, это будет "несправедливо" и назвал подобное поведение "двойными стандартами".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.