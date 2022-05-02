В Турции обозвали Зеленского "глупым комиком" из-за слов про туристов РФ

Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр раскритиковал призыв президента Украины Владимира Зеленского не пускать в Турцию российских туристов.

По словам экс-депутата Тайяра, Зеленский "нёс чушь", потому что "обиделся" на Турцию.

"Глупый комик!" — резюмировал экс-парламентарий.

Ранее глава Незалежной заявил, что если турецкая сторона будет принимать у себя российских туристов, это будет "несправедливо" и назвал подобное поведение "двойными стандартами".