Шольц: летом ЕС прекратит импорт российского угля "даже во вред Европе"

Уже летом страны Евросоюза прекратят закупку российского угля, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Как подчеркнул политик, в планах у ЕС также отказаться от экспорта нефти из РФ до конца 2022 года.

Как подчеркнул Шольц, эти шаги необходимы, чтобы сократить энергозависимость стран-участниц Евросоюза от российских энергоносителей.

"Мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим российскую нефть и резко сократим импорт газа из России", — заявил Шольц в беседе с Indian Express.

Как подчеркнул канцлер, европейские страны готовы пойти по такому пути, даже если это навредит самому Евросоюзу и повлечёт экономические издержки.