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Автор Екатерина Широкова

Шольц пообещал помочь "голодающим и бедным" странам из-за Украины

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие власти помогут странам, которые оказались в трудном положении из-за ситуации на Украине и не позволят им голодать.

Как подчеркнул Шольц, речь идёт о сокращении поставок продовольствия, в том числе и из Незалежной, которая является самым крупным экспортёром зерновых.

"Сейчас мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения… Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим", — заявил канцлер на празднике в Дюссельдорфе по случаю Первого мая.

Какие именно государства он имеет в виду, Шольц не уточнил. Как и то, откуда Германия намерена брать запасы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
украина германия олаф шольц
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