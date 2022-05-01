Шольц: ФРГ будет поставлять оружие Киеву только после согласования с союзниками

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Германия не должна принимать решения по поставкам оружия Украине в одностороннем порядке. Он убеждён, что такие вопросы нужно согласовывать с союзниками.

"Я принимаю решения быстро и согласованно с нашими союзниками. Поспешные действия и односторонние шаги с немецкой стороны сомнительны", — сказал Шольц, которого цитирует издание Bild.

Издание сообщает также, что деятельность Шольца на сегодняшний день не одобряют более половины немцев — 54%, в то время как свою поддержку ему оказывают всего лишь 32% граждан Германии. Однако сам канцлер, похоже, не слишком концентрируется на данных опросов.

"Данные опросов стоит принимать к сведению, но нельзя ставить свои действия в зависимость от них, это может быть чрезвычайно опасным особенно в вопросах войны и мира", — считает канцлер.

Ранее "слабой" военной помощью Германии Киеву выразил недовольство посол Украины в Берлине Андрей Мельник, которому не нравится, что Берлин слишком долго "ждёт, смотрит, а потом уже решает".