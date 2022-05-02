Трамп: при Байдене США "пришлось умолять" о пощаде Россию и ОПЕК

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера страны Джо Байдена в окончательной утрате энергонезависимости. По словам политика, Байден довёл Америку до "мольбы о пощаде".

Трамп подчеркнул, что Штаты вынуждены стоять "с протянутой рукой" к России и ОПЕК, так как не могут самостоятельно обеспечить себя энергоресурсами.

"Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран", — заявил трамп на митинге сторонников. — Я добился того, что галлон бензина стоил 1 доллар 87 центов. При них же он стоил пять, шесть, семь — а на минувших выходных и вовсе восемь долларов в некоторых местах".

Как подчеркнул Трамп, политика действующего правительства США, кроме как "полным провалом", никак не назовёшь.