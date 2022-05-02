EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Трамп обвинил Путина в неуважении США из-за разговоров про ядерное оружие

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что российская сторона не уважает Америку и властей из-за того, что постоянно поднимает тему ядерного вооружения. По словам политика, "никто и никогда" не допускал риторики по летальному оружию.

Трамп обвинил Путина в неуважении США из-за разговоров про ядерное оружие

При этом Трамп подчеркнул, что он якобы всегда был против модернизации ядерного вооружения, но у него "не было выбора". Политик подчеркнул, что неуважение он видит в заявлениях президента России Владимира Путина.

"Это происходит тогда, когда Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нём говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. Он же говорит о нём постоянно, потому что он не уважает наше лидерство", — заявил Трамп на митинге сторонников в Небраске.

Трамп в очередной раз раскритиковал политику действующего лидера страны Джо Байдена и заявил, что он "абсолютно не понимает, что происходит". Кроме того, экс-лидер припомнил своему оппоненту недавние конфузы с рукопожатием в пустоту и пасхального кролика.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы дональд трамп ядерное оружие владимир путин
Sberbank
Новости
Пушков: планы Берлина отказаться от газа РФ к 2024 году "выглядят утопическими"
Трамп обвинил Путина в неуважении США из-за разговоров про ядерное оружие
NYT: британцы жалуются на голод и холод из-за высоких цен — "Нам жечь костры?"
Трамп: Байден навредил США больше, чем "пять худших президентов" вместе взятых
В Белгородской области прогремели два сильных взрыва
Зеленский заявил, что благодарен "Азову"* и не видит на Украине радикализма
Лавров разъяснил "истеричное" желание Киева эвакуировать нацистов с "Азовстали"
Симоньян опубликовала ответ Киркорову: "Есть разные сексуальные извращения"
Зеленский: эвакуация с "Азовстали" в Мариуполе продолжится 2 мая в 08:00
The Times: у России есть чёткий план вторжения в Молдавию
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Мир. Новости мира
В Германии раскритиковали посла Украины после его похода на бал
Пегов: радикалы в Мариуполе требовали места в автобусах МКК для эвакуации
Силовые структуры
Пегов: радикалы в Мариуполе требовали места в автобусах МКК для эвакуации
Последние материалы
Пушков: планы Берлина отказаться от газа РФ к 2024 году "выглядят утопическими"
Трамп обвинил Путина в неуважении США из-за разговоров про ядерное оружие
NYT: британцы жалуются на голод и холод из-за высоких цен — "Нам жечь костры?"
Трамп: Байден навредил США больше, чем "пять худших президентов" вместе взятых
В Белгородской области прогремели два сильных взрыва
Зеленский заявил, что благодарен "Азову"* и не видит на Украине радикализма
Лавров разъяснил "истеричное" желание Киева эвакуировать нацистов с "Азовстали"
Симоньян опубликовала ответ Киркорову: "Есть разные сексуальные извращения"
Зеленский: эвакуация с "Азовстали" в Мариуполе продолжится 2 мая в 08:00
The Times: у России есть чёткий план вторжения в Молдавию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников