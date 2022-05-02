Трамп обвинил Путина в неуважении США из-за разговоров про ядерное оружие

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что российская сторона не уважает Америку и властей из-за того, что постоянно поднимает тему ядерного вооружения. По словам политика, "никто и никогда" не допускал риторики по летальному оружию.

При этом Трамп подчеркнул, что он якобы всегда был против модернизации ядерного вооружения, но у него "не было выбора". Политик подчеркнул, что неуважение он видит в заявлениях президента России Владимира Путина.

"Это происходит тогда, когда Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нём говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. Он же говорит о нём постоянно, потому что он не уважает наше лидерство", — заявил Трамп на митинге сторонников в Небраске.

Трамп в очередной раз раскритиковал политику действующего лидера страны Джо Байдена и заявил, что он "абсолютно не понимает, что происходит". Кроме того, экс-лидер припомнил своему оппоненту недавние конфузы с рукопожатием в пустоту и пасхального кролика.