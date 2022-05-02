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Автор Екатерина Широкова

Трамп: Байден навредил США больше, чем "пять худших президентов" вместе взятых

Мир

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава страны Джо Байден причинил вреда Америке больше, чем "пять худших" лидеров в истории Штатов вместе взятых.

Трамп: Байден навредил США больше, чем "пять худших президентов" вместе взятых

Политик подчеркнул, что за 16 месяцев "правления" Байдена США уверенно начали "катиться в ад".

"Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанёс Байден нашей стране всего за 16 месяцев", — заявил Трамп на митинге сторонников в Небраске.

Как подчеркнул экс-лидер страны, ситуация вокруг Украины может создать прецедент мирового конфликта. А Байден лишь потакает наращиваю вероятности развития подобного сценария.

"Что случилось на Украине, очень опасно — это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной. Нашей страной сейчас управляют люди, которые могут довести ситуацию до мировой войны", — резюмировал политик.

Трамп уточнил, что он намерен исправить ситуацию, "если не будет слишком поздно".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина дональд трамп
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