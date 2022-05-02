Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава страны Джо Байден причинил вреда Америке больше, чем "пять худших" лидеров в истории Штатов вместе взятых.
Политик подчеркнул, что за 16 месяцев "правления" Байдена США уверенно начали "катиться в ад".
"Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанёс Байден нашей стране всего за 16 месяцев", — заявил Трамп на митинге сторонников в Небраске.
Как подчеркнул экс-лидер страны, ситуация вокруг Украины может создать прецедент мирового конфликта. А Байден лишь потакает наращиваю вероятности развития подобного сценария.
"Что случилось на Украине, очень опасно — это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной. Нашей страной сейчас управляют люди, которые могут довести ситуацию до мировой войны", — резюмировал политик.
Трамп уточнил, что он намерен исправить ситуацию, "если не будет слишком поздно".
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