Власти Финляндии планируют построить на границе с Россией забор. Его возведение входит в план по оперативному обеспечению безопасности страны, сообщает телеканал MTV3.
В настоящее время финские власти решают, установить забор на наиболее важных участках границы или на большей её части.
"Это важное решение — начать строительство заборов на российской границе либо на ключевых участках, либо покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение", — приводит телеканал слова командующего погранохраной финской области Северная Карелия Марко Турунена.
По словам министра внутренних дел Финляндии Кристы Микконен, план строительства забора на российской границе входит в новый отчёт по безопасности страны и является частью оперативной подготовки.
Общая протяжённость границы между Финляндией и Россией составляет более 1,3 тыс. километров. В настоящее время она разделена колючей проволокой.
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