Финляндия планирует построить забор на границе с Россией

Власти Финляндии планируют построить на границе с Россией забор. Его возведение входит в план по оперативному обеспечению безопасности страны, сообщает телеканал MTV3.

В настоящее время финские власти решают, установить забор на наиболее важных участках границы или на большей её части.

"Это важное решение — начать строительство заборов на российской границе либо на ключевых участках, либо покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение", — приводит телеканал слова командующего погранохраной финской области Северная Карелия Марко Турунена.

По словам министра внутренних дел Финляндии Кристы Микконен, план строительства забора на российской границе входит в новый отчёт по безопасности страны и является частью оперативной подготовки.

Общая протяжённость границы между Финляндией и Россией составляет более 1,3 тыс. километров. В настоящее время она разделена колючей проволокой.