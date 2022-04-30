Анджелину Джоли заметили в украинской кофейне

Известную актрису Анджелину Джоли увидели в кофейне во Львове. Звезда является специальным представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ролик опубликовали местные жители. На кадрах можно увидеть, как Джоли в сером свитере улыбается посетителям и даёт автографы. Её сопровождал мужчина в джинсах и чёрной куртке.

Ранее после начала военной спецоперации РФ по принуждению к миру актриса поддержала жителей Украины. Джоли заявила, что молится за них.

Известно, что от имени ООН звезда Голливуда побывала в лагерях сирийских беженцев в Иордании, Турции и Ливане. Это необходимо для привлечения общественного внимания, подчёркивала Джоли.