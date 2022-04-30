Берлин подал иск в Международный суд ООН против Рима. Власти Германии требуют от Италии прекратить судебные разбирательства внутри страны по делам о возмещении ущерба, нанесённого в годы Второй мировой войны.
"ФРГ возбудила дело против Италии из-за того, что она не смогла соблюсти её юрисдикционный иммунитет как суверенного государства", — говорится в сообщении суда ООН.
В Берлине напомнили, что с 2012 года действует фактический запрет на рассмотрение в иностранных судах исков от жертв нацизма. Однако, как утверждают власти Германии, с тех пор суды Италии рассмотрели "значительное количество новых исков".
Немецкие юристы обвиняют Рим в нарушении своих обязательств, что может повлечь изъятие госсобственности ФРГ на территории Италии. Берлин требует возместить весь уже нанесённый ущерб и гарантировать, что немецкая собственность не будет выставлена на аукционах.
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