Авиаперелёт канцлера ФРГ Олафа Шольца из Японии в Европу через Северный полюс вызвал критическую и язвительную реакцию у читателей немецкого Spiegel. Облёт воздушного пространства России слишком дорого обходится природе и налогоплательщикам, считают они.
Читатели журнала отметили, что самолёты при подобных полётах расходуют намного больше топлива, которое постоянно дорожает. Кроме того, они негативно воздействуют на окружающую среду.
"Из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать", — заметил один из пользователей.
"Эти уклончивые манёвры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег. Не думаю, что это того стоит", — выразил своё мнение другой читатель.
Жители Германии посоветовали Шольцу не бояться летать через территорию России, а также поблагодарили его за то, что он не выбрал маршрут через Южный полюс.
"Хорошо, что не над Южным полетел", — написал один из читателей.
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.