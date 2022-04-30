В ФРГ раскритиковали канцлера Шольца за перелёт из Японии через Северный полюс

Авиаперелёт канцлера ФРГ Олафа Шольца из Японии в Европу через Северный полюс вызвал критическую и язвительную реакцию у читателей немецкого Spiegel. Облёт воздушного пространства России слишком дорого обходится природе и налогоплательщикам, считают они.

Читатели журнала отметили, что самолёты при подобных полётах расходуют намного больше топлива, которое постоянно дорожает. Кроме того, они негативно воздействуют на окружающую среду.

"Из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать", — заметил один из пользователей. "Эти уклончивые манёвры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег. Не думаю, что это того стоит", — выразил своё мнение другой читатель.

Жители Германии посоветовали Шольцу не бояться летать через территорию России, а также поблагодарили его за то, что он не выбрал маршрут через Южный полюс.

"Хорошо, что не над Южным полетел", — написал один из читателей.