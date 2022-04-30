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Автор Камиль Джабраилов

В ФРГ раскритиковали канцлера Шольца за перелёт из Японии через Северный полюс

Мир

Авиаперелёт канцлера ФРГ Олафа Шольца из Японии в Европу через Северный полюс вызвал критическую и язвительную реакцию у читателей немецкого Spiegel. Облёт воздушного пространства России слишком дорого обходится природе и налогоплательщикам, считают они.

В ФРГ раскритиковали канцлера Шольца за перелёт из Японии через Северный полюс

Читатели журнала отметили, что самолёты при подобных полётах расходуют намного больше топлива, которое постоянно дорожает. Кроме того, они негативно воздействуют на окружающую среду.

"Из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать", — заметил один из пользователей.

"Эти уклончивые манёвры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег. Не думаю, что это того стоит", — выразил своё мнение другой читатель.

Жители Германии посоветовали Шольцу не бояться летать через территорию России, а также поблагодарили его за то, что он не выбрал маршрут через Южный полюс.

"Хорошо, что не над Южным полетел", — написал один из читателей.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы олаф шольц
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