EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Шольц вернулся в Германию через Северный полюс, чтобы не лететь над Россией

Мир

Самолёт с Олафом Шольцем вынужден был пересечь Северный полюс, чтобы обогнуть воздушное пространство России. Возвращаться из Японии в Берлин канцлеру Германии пришлось трудным маршрутом.

Шольц вернулся в Германию через Северный полюс, чтобы не лететь над Россией

Воздушный путь самолёта Шольца пролегал через Аляску, Северный Ледовитый океан и Финляндию. В общей сложности представитель Германии провёл в воздухе около 13 часов 30 минут.

Агентство DPA отмечает, что полёты через Северный полюс являются рискованными. На них не решаются даже опытные пилоты.

Маршрут в Японию тоже был замысловатым. Шольц пролетел над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Южной Кореей. Полёт занял на два часа больше привычного маршрута через воздушное пространство РФ.

В Токио Шольц провёл встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Ранее в Германии обвинили Шольца в неправдоподобном стремлении избежать мировую войну.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы япония германия финляндия олаф шольц фумио кисида
Sberbank
Новости
Шольц вернулся в Германию через Северный полюс, чтобы не лететь над Россией
МО: ВСУ готовят провокацию против ВС РФ с артиллерией около водозабора в ДНР
Эксперт из Киева: разгром ВСУ под Изюмом — тактический манёвр Украины
Екатерина Гордон раскритиковала Симоньян: "Делает страшные вещи для России"
Сбежавших Галкина, Лазареву и Хаматову планируют признать иноагентами в РФ
Депутат Рады Парасюк признался, что украинцы гибнут тысячами
Литовкин указал, что КНР заберёт аграрную Украину за долги
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Волочкова уверена, что сможет заменить Галкина
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом

Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.

Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Силовые структуры
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"
Силовые структуры
Минобороны: ВС РФ уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции на Украине
Военный эксперт Сивков: 90-тысячной группировке ВСУ осталось две-три недели
Силовые структуры
Военный эксперт Сивков: 90-тысячной группировке ВСУ осталось две-три недели
Последние материалы
Эксперт из Киева: разгром ВСУ под Изюмом — тактический манёвр Украины
Екатерина Гордон раскритиковала Симоньян: "Делает страшные вещи для России"
Сбежавших Галкина, Лазареву и Хаматову планируют признать иноагентами в РФ
Депутат Рады Парасюк признался, что украинцы гибнут тысячами
Литовкин указал, что КНР заберёт аграрную Украину за долги
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Волочкова уверена, что сможет заменить Галкина
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Депутат Ананских: Чехия не намерена оплачивать украденный российский газ
Михеев: отрицать вероятность нанесения ядерного удара по США контрпродуктивно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников