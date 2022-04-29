Самолёт с Олафом Шольцем вынужден был пересечь Северный полюс, чтобы обогнуть воздушное пространство России. Возвращаться из Японии в Берлин канцлеру Германии пришлось трудным маршрутом.
Воздушный путь самолёта Шольца пролегал через Аляску, Северный Ледовитый океан и Финляндию. В общей сложности представитель Германии провёл в воздухе около 13 часов 30 минут.
Агентство DPA отмечает, что полёты через Северный полюс являются рискованными. На них не решаются даже опытные пилоты.
Маршрут в Японию тоже был замысловатым. Шольц пролетел над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Южной Кореей. Полёт занял на два часа больше привычного маршрута через воздушное пространство РФ.
В Токио Шольц провёл встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Ранее в Германии обвинили Шольца в неправдоподобном стремлении избежать мировую войну.
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.