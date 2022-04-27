В Германии обвинили Шольца в неправдоподобном стремлении избежать мировую войну

США поставками оружия на Украину приближают третью мировую войну, а канцлер Германии Олаф Шольц лишь на словах выступает против эскалации. Такое мнение выразил обозреватель издания Telepolis Берндт Мюллер.

Он напомнил о заявлении Шольца, который отметил, что если не предотвратить эскалацию ситуации на Украине, то она может перерасти в третью мировую войну. Поэтому канцлер заверил, что делает всё для предотвращения такого сценария.

Однако, по словам Мюллера, слова главы правительства ФРГ расходятся с делами, так как накануне министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о готовности поставить Киеву тяжёлое вооружение.

"Это заявление делает намерение Шольца предотвратить третью мировую войну неправдоподобным", — заметил обозреватель немецкого издания.