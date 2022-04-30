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Автор Инна Винникова

Скориков: Приднестровье "охладит буйные головы" мобилизацией

Мир

В Приднестровье в ближайшее время могут объявить мобилизацию. Но ею уже никого там не удивишь. Однако сейчас масштабы мобилизации могут быть совсем иными, считает российский политолог Иван Скориков.

"В ближайшее время там будет объявлена мобилизация, всё к этому идёт. По крайней мере, заявление должно быть сделано, чтобы охладить буйные головы. Хотя Приднестровье, понятно, давно живёт в этом перманентном страхе, что когда-то может случиться", — сказал политолог в беседе с порталом "Украина.ру".

В Приднестровье ранее произошло три теракта, которые Министерство иностранных дел России расценивает как попытку вовлечения региона в украинский конфликт.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
приднестровье
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