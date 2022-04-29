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Автор Владимир Васютченко

Польша обязала "дочку" российского "Новатэка" отдать газовые сети госкомпаниям

Мир

Польские власти обязали компанию Novatek Green Energy, являющуюся "дочкой" российского "Новатэка", передать её газотранспортную инфраструктуру госкомпаниям. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

Польша обязала "дочку" российского "Новатэка" отдать газовые сети госкомпаниям

"Новатэк" оказался в числе 50 российских компаний, в отношении которых Польша на днях ввела санкции. После была прекращена подача газа по сетям Novatek Green Energy в ряд районов страны.

По словам Мюллера, 29 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал поручение госкомпаниям PGNiG, PSG, Gaz-System обеспечить незамедлительную подачу газа в сети, принадлежащие "дочки" попавшей под санкции российской компании. В соответствии с распоряжением главы правительства Novatek Green Energy должна на основании закона о кризисном управлении передать сети в распоряжение польским госкомпаниям.

"Решение должно быть реализовано незамедлительно… Процесс передачи начнется сегодня и должен быть закончен в течение нескольких десятков часов", — заявил пресс-секретарь польского правительства.

Он добавил, что в случае сопротивления со стороны "дочки" российской компании могут быть применены "принудительные средства"

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша
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Польша обязала "дочку" российского "Новатэка" отдать газовые сети госкомпаниям
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