Польша обязала "дочку" российского "Новатэка" отдать газовые сети госкомпаниям

Польские власти обязали компанию Novatek Green Energy, являющуюся "дочкой" российского "Новатэка", передать её газотранспортную инфраструктуру госкомпаниям. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

"Новатэк" оказался в числе 50 российских компаний, в отношении которых Польша на днях ввела санкции. После была прекращена подача газа по сетям Novatek Green Energy в ряд районов страны.

По словам Мюллера, 29 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал поручение госкомпаниям PGNiG, PSG, Gaz-System обеспечить незамедлительную подачу газа в сети, принадлежащие "дочки" попавшей под санкции российской компании. В соответствии с распоряжением главы правительства Novatek Green Energy должна на основании закона о кризисном управлении передать сети в распоряжение польским госкомпаниям.

"Решение должно быть реализовано незамедлительно… Процесс передачи начнется сегодня и должен быть закончен в течение нескольких десятков часов", — заявил пресс-секретарь польского правительства.

Он добавил, что в случае сопротивления со стороны "дочки" российской компании могут быть применены "принудительные средства"