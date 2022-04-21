В Испании найдены мёртвыми бывший топ-менеджер "Новатэка" с женой и дочерью

Тела бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосеня с женой и дочерью обнаружили в доме в курортном городе Льорет-де-Мар (Испания).

Как сообщает телеканал Telecinco, в Испании расследуют дело о смерти трёх человек — Протосени, его жены и дочери. Каталонская полиция склоняется к версии о том, что мужчина убил членов своей семьи, а затем покончил с собой.

Состояние бывшего сотрудника "Новатэка" оценивалось в 400 млн евро. Протосеня постоянно проживал во Франции. В Испанию семья прибыла на пасхальные праздники.

18 апреля в Москве обнаружили мёртвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева с женой и дочерью. Полиция считает, что бизнесмен застрелил свою жену и дочь, а затем покончил с собой.

ПАО "Новатэк" — компания, занимающаяся добычей природного газа, вторая в России по объёмам добычи.