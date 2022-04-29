EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Боррель: ЕС "непоколебимо и полностью" поддерживает целостность Молдавии

Мир

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС полностью поддерживает целостность и неделимость Молдавии. Он подчеркнул, что сейчас перед миром стоит задача не допустить дестабилизации ситуации в непризнанном Приднестровье.

Боррель: ЕС "непоколебимо и полностью" поддерживает целостность Молдавии

Боррель отметил, что происходящее в регионе подрывает безопасность Молдавии.

"Сообщения об инцидентах в Приднестровском регионе Молдавии, которые произошли в течение последних дней, подрывают безопасность и стабильность Молдавии. Евросоюз призывает всех ответственных игроков избегать дестабилизации ситуации", — заявил Боррель.

Кроме того, глава внешнеполитической службы подчеркнул, что Евросоюз "непоколебимо и решительно" поддерживает Молдавию в контексте территориальной целостности и "в её международно признанных границах и с особым статусом для Приднестровского региона".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия евросоюз жозеп боррель приднестровье
Sberbank
Новости
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области
Курс доллара упал до минимума с ноября прошлого года
Захарова: Цимбалюк нацистким постом доказал необходимость спецоперации РФ
Полковник Ходарёнок: ленд-лиз загонит Украину в рабство к США на десятки лет
Российские пользователи обратились в суд и потребовали от Apple 90 млн рублей
Новая Зеландия благодарит Россию за отпор НАТО: "Спасибо"
Российские ракетчики уничтожили обстрелявший Херсон комплекс "Точка-У"
Подоляка: признак начала войны в ПМР — пересечение румынами границы с Молдавией
Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"
Рейтинг Шольца упал до рекордного уровня
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Игорь Буккер Кого ненавидит Запад — Путина или Россию? Игорь Буккер Любовь Степушова Россия должна срочно вводить эмбарго на экспорт в ЕС нефти и газа Любовь Степушова Ирина Шлионская За исчезновениями людей в Сан-Франциско могут стоять маньяки или наркобизнес Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Мир. Новости мира
Командир взвода морпехов ВСУ сообщил о плохой подготовке британцев
Санду об объединении с Румынией: "Пока народ этого не хочет"
Мир. Новости мира
Санду об объединении с Румынией: "Пока народ этого не хочет"
Последние материалы
Полковник Ходарёнок: ленд-лиз загонит Украину в рабство к США на десятки лет
Искусствовед рассказал, кто из олигархов помогает художникам и музеям в России
Российские пользователи обратились в суд и потребовали от Apple 90 млн рублей
Новая Зеландия благодарит Россию за отпор НАТО: "Спасибо"
Российские ракетчики уничтожили обстрелявший Херсон комплекс "Точка-У"
Подоляка: признак начала войны в ПМР — пересечение румынами границы с Молдавией
Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"
Рейтинг Шольца упал до рекордного уровня
Минобороны: ВС РФ уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции на Украине
Баранец: Россия ракетами остановила спешащие на подмогу ВСУ эшелоны Запада
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников