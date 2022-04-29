Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС полностью поддерживает целостность и неделимость Молдавии. Он подчеркнул, что сейчас перед миром стоит задача не допустить дестабилизации ситуации в непризнанном Приднестровье.
Боррель отметил, что происходящее в регионе подрывает безопасность Молдавии.
"Сообщения об инцидентах в Приднестровском регионе Молдавии, которые произошли в течение последних дней, подрывают безопасность и стабильность Молдавии. Евросоюз призывает всех ответственных игроков избегать дестабилизации ситуации", — заявил Боррель.
Кроме того, глава внешнеполитической службы подчеркнул, что Евросоюз "непоколебимо и решительно" поддерживает Молдавию в контексте территориальной целостности и "в её международно признанных границах и с особым статусом для Приднестровского региона".
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