Bloomberg: ряд стран ЕС просят точные инструкции по оплате в рублях газа из РФ

Сразу несколько стран ЕС попросили у Еврокомиссии конкретные инструкции по поводу того, каким образом осуществлять оплату российского газа за рубли. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Авторы материала уточнили, что ряд стран Европы нуждается в более точных указаниях по оплате топлива, ведь имеющиеся на данный момент инструкции Еврокомиссии кажутся размытыми. В них говорится, что схема оплаты, предложенная РФ, нарушает заключённые ранее договорённости. Уточняется, что допускается оплата в евро и долларах в случае, если какие бы то ни было юридические обязательства прекращаются после внесения первоначальной оплаты Газпромбанку в долларах или евро.

Подобный вопрос возник после отключения поставок газа Польше и Болгарии из России, которые заявили о своём отказе оплачивать российское топливо в рублях. При этом некоторые страны ЕС уже заплатили за газ в рублях, другие же выразили готовность открыть рублёвые счета для оплаты.

Еврокомиссия уже дала обещание доработать свои инструкции, сделав их более понятными и односложными.