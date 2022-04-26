Основатель American Thinker Лифсон пришел в ужас от планов США по ослаблению РФ

Редактор и основатель журнала American Thinker Томас Лифсон заявил, что он пришёл в ужас от слов министра обороны США Ллойда Остина.

После тайной поездки на Украину Остин заявил, что США хотят, чтобы военный потенциал РФ опустился до минимума.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы не смогла повторить уже сделанное в ходе вторжения на Украину. <…> Мы хотим, чтобы у нее не было возможности быстро восстановить военный потенциал", — заявил Ллойд Остин в Польше.

Редактор издания подчеркнул, что Запад может ослабить Москву, но ценой за это будет полное уничтожение Украины. Лифсон добавил, что подобные формулировки уменьшают шансы на политическое решение конфликта, которое могло бы остановить разрушение страны.

"Я пришел в ужас от заявления министра обороны", — написал Лифсон.

Поставки вооружения, которое якобы помогает ВС Украины, лишь затягивают конфликт, в процессе которого погибают люди. По сути, Остин признал, что главной целью США является ослабление военного потенциала России, а не жизни украинцев. Посол РФ в США Анатолий Антонов также придерживается мнения, что Белый дом стремится любыми способами затянуть спецоперацию на Украине.