NRC: в Нидерландах появилась реклама о борьбе с зависимостью от российской нефти

В Нидерландах увидела свет реклама, рассказывающая о том, что делать с европейской зависимостью от российских нефти и газа. По мнению создателей, на помощь потребителям в Европе должна прийти нефть из Саудовской Аравии.

Опубликованная 26 апреля голландской газетой NRC реклама по традиции посвящена актуальным мировым событиям. Авторы креативно подошли к поставленной задаче, изобразив бочку с нефтью, украшенную российским флагом. На заднем плане картинки виден парламент Нидерландов.

"Нужна помощь, чтобы бросить?" — такие слова можно прочитать на баннере.

В качестве "спасителя" европейцам предлагается заменить российскую нефть на топливо Saudi Aramco, которое может стать для Нидерландов "чёрным золотом" в буквальном смысле, ведь стоимость этого топлива будет в несколько раз выше, чем у российского.

Ранее глава голландского министерства климата и энергетики Роб Йеттен обещал полностью отказаться от всех энергоресурсов из России к концу 2022 года.