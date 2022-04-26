В Нидерландах увидела свет реклама, рассказывающая о том, что делать с европейской зависимостью от российских нефти и газа. По мнению создателей, на помощь потребителям в Европе должна прийти нефть из Саудовской Аравии.
Опубликованная 26 апреля голландской газетой NRC реклама по традиции посвящена актуальным мировым событиям. Авторы креативно подошли к поставленной задаче, изобразив бочку с нефтью, украшенную российским флагом. На заднем плане картинки виден парламент Нидерландов.
"Нужна помощь, чтобы бросить?" — такие слова можно прочитать на баннере.
В качестве "спасителя" европейцам предлагается заменить российскую нефть на топливо Saudi Aramco, которое может стать для Нидерландов "чёрным золотом" в буквальном смысле, ведь стоимость этого топлива будет в несколько раз выше, чем у российского.
Ранее глава голландского министерства климата и энергетики Роб Йеттен обещал полностью отказаться от всех энергоресурсов из России к концу 2022 года.
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