Американские журналисты заявили, что власти США не могли предугадать поведение лидера Украины Владимира Зеленского, который рассказал миру о поездке главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. Как подчеркнули в СМИ, Вашингтон планировал секретный визит.
Как заявили в NBC, Остин и Блинкен тайно прилетели в Польшу. После этого представители Вашингтона добрались до Киева на поезде. В администрации президента Штатов не признавали присутствие политиков на Украине. Информацию подтвердили, когда они уже покинули страну.
Вместе с этим журналисты отметили, что данную поездку одобрили в последний момент. Таким образом США обеспечили безопасность представителей на Украине.
Ранее правозащитница Татьяна Монтян заявила, что поступок Зеленского негативно отразится на его политическом имидже. В Вашингтоне перестанут воспринимать украинского президента в качестве надёжного партнёра.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.