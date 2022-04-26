NBC: Зеленский подвёл Штаты, раскрыв визит Блинкена и Остина на Украину

Американские журналисты заявили, что власти США не могли предугадать поведение лидера Украины Владимира Зеленского, который рассказал миру о поездке главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. Как подчеркнули в СМИ, Вашингтон планировал секретный визит.

Как заявили в NBC, Остин и Блинкен тайно прилетели в Польшу. После этого представители Вашингтона добрались до Киева на поезде. В администрации президента Штатов не признавали присутствие политиков на Украине. Информацию подтвердили, когда они уже покинули страну.

Вместе с этим журналисты отметили, что данную поездку одобрили в последний момент. Таким образом США обеспечили безопасность представителей на Украине.

Ранее правозащитница Татьяна Монтян заявила, что поступок Зеленского негативно отразится на его политическом имидже. В Вашингтоне перестанут воспринимать украинского президента в качестве надёжного партнёра.