Reuters: госсекретарь США Блинкен и глава Пентагона Остин посетили Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и руководитель Пентагона Ллойд Остин встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках рабочего визита в Киев.

Как сообщает Reuters, Блинкен и Остин передали Зеленскому информацию о том, что американские дипломаты уже через несколько дней смогут вернуться на Украину.

Кроме того, по данным издания, власти Украины запросили у США дополнительную технику. Блинкен и Остин в ходе визита в Киев объявили о выделении свыше 700 миллионов долларов на прямую и косвенную военную помощь Украине.

"Вашингтон не подтвердил, что Блинкен и Остин были в украинской столице, так как обычно утаивает информацию о конфиденциальных визитах в зоны конфликтов", — пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что американские власти не в силах отследить, в чьих руках находится оружие США на Украине.