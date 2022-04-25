Государственный секретарь США Энтони Блинкен и руководитель Пентагона Ллойд Остин встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках рабочего визита в Киев.
Как сообщает Reuters, Блинкен и Остин передали Зеленскому информацию о том, что американские дипломаты уже через несколько дней смогут вернуться на Украину.
Кроме того, по данным издания, власти Украины запросили у США дополнительную технику. Блинкен и Остин в ходе визита в Киев объявили о выделении свыше 700 миллионов долларов на прямую и косвенную военную помощь Украине.
"Вашингтон не подтвердил, что Блинкен и Остин были в украинской столице, так как обычно утаивает информацию о конфиденциальных визитах в зоны конфликтов", — пишет Reuters.
Ранее сообщалось, что американские власти не в силах отследить, в чьих руках находится оружие США на Украине.
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Если начинается перестрелка с российским подразделением, украинским военным остаётся жить только 10 минут, затем их накрывает артиллерия, рассказал литовский наёмник.