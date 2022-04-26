В Харькове ВСУ создают "живые щиты" из горожан

Одной из главных целей второго этапа спецоперации на Украине является зачистка от нацистов крупных городов страны. В частности, Харькова.

И, хотя российские военные хотят избежать превращения их во "второй Мариуполь", то есть планируют "взять" с минимальными потерями и разрушениями, ВСУ, очень на то похоже, с этим не согласны.

Да и власти Незалежной не хотят, чтобы "живой щит" покинул город. Иначе зачем было мэру Харькова Игорю Терехову убеждать горожан, что в эвакуации необходимости нет. А потом тщательно "фильтровать" тех, кто всё же решит покинуть город, не выпуская мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Теперь же, после того, как 25 апреля ВКС России провела успешную атаку на тяговые железнодорожные подстанции Украины, доехать поездом до границы практически невозможно. А переезжать в другие регионы страны слишком дорого — денег у харьковчан уже попросту нет.

Но у многих и в родном городе нет жилья. Первыми об этом заговорили харьковчане, которые, поверив увещеваниям и обещаниям мэрии, вернулись в город из эвакуации:

в своих домах и квартирах они обнаружили удобно расположившихся военных, выгонять которых, понятное дело, себе же дороже.

В последние дни харьковчане массово сообщают о том, что ВСУ, нацбаты и тербаты перестали искать оставленное жилье, а попросту выгоняют с окраин всех жителей подряд. Бравые парни вламываются в квартиры и дают хозяевам на сборы максимум пару часов. Обычно — меньше.

Добыть еду или пристанище в Харькове сейчас можно только в центральных районах. Туда — то и стекаются горожане. А военные тем временем минируют улицы, устанавливают артиллерийские позиции во дворах, а сами спальные районы закрывают "на выход". То есть, в ожидании наступления ВС РФ создают для себя живые щиты.