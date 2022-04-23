The Huffington Post: Арктика может стать полем боя между Россией и НАТО

Эпицентром геополитической конкуренции России и НАТО может стать Арктика, сообщает итальянский журналист Анджело Брускино в статье для издания The Huffington Post.

В последнее десятилетие Арктика всё активнее привлекает внимание мировых держав. И неспроста, ведь этот регион богат природными ресурсами. За господство в Арктике ведётся геополитическая борьба с участием России, которая может попасть в кольцо недружественных стран на севере, если Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс, отмечает Брускино.

В 2008 году Геологическая служба США оценила объём природных богатств Северного полюса: 47 триллионов кубометров природного газа, 90 миллиардов баррелей нефти, а также запасы золота, цинка, никеля и железа. Кроме того, в Арктике находятся огромные запасы пресной воды.

Также этот регион является перспективным логистическим узлом, поскольку в будущем Северный морской путь (на фоне глобального потепления и таяния льдов) может использоваться для доставки грузов из Китая в Европу.

Россия контролирует более 50% побережья Северного Ледовитого океана и активно строит там новые военные базы, аэродромы и восстанавливает объекты, созданные в СССР. Однако не одна только Россия облюбовала это место — западные страны также привлекают сокровища Арктики.

"Москва рискует оказаться в окружении враждебных держав, входящих в НАТО или собирающихся вступить в него. А конкуренция за ресурсы может превратить этот участок моря в настоящее поле боя", — подчеркнул автор материала.