EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Россия предупреждает о потенциально вероятных столкновениях с НАТО в Арктике

Мир

Москва обеспокоена растущей активностью возглавляемого США блока НАТО в Арктическом регионе, которая может иметь серьезные последствия для безопасности и экологии.

Россия предупреждает о потенциально вероятных столкновениях с НАТО в Арктике

Об этом в интервью ТАСС заявил представитель России в Арктическом совете Николай Корчунов.

“Интернационализация военной деятельности альянса в высоких широтах с участием неарктических государств НАТО не вызывает ничего, кроме беспокойства. Это повышает риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков для безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме, - заявил Корчунов, добавив, что НАТО активизировал свою деятельность в регионе, проводя все более массовые военные учения. -  Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе (двухнедельные учения “Холодный ответ” – Прим.ред).

Напомним, в упомянутых учениях приняли участие 1500 военнослужащих США, а также силы из восьми других стран НАТО и “стран — партнеров” общей численностью 15 000 человек. Учения были омрачены крушением самолета морской пехоты США MV-22B Osprey. Наклонный винт упал в отдаленном горном хребте, на борту погибли четыре человека.

По словам Корчунова, помимо прямой военной деятельности блока, его потенциальная экспансия дальше на север создает дополнительные риски для Арктического региона:

  • Швеция и Финляндия, которые десятилетиями поддерживали политику неприсоединения, имея тесные связи с возглавляемым США альянсом, сейчас рассматривают возможность официального присоединения к нему.

“Расширение НАТО за счет традиционно неблоковых стран не будет способствовать безопасности и взаимному доверию в Арктике, за укрепление которых последовательно выступает Россия”, -сказал Корчунов.

К слову, спецоперация России на Украине была использована в качестве предлога для срыва работы Арктического Совета. В начале марта США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия приостановили свое участие в Совете.

  • Очевидно, что эффективное обеспечение устойчивого развития Арктики невозможно без России, страны, на долю которой приходится около 60% арктического побережья и проживает более половины населения региона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия арктика
Sberbank
Новости
Экс-президент Чехии: стыдно за отношение в Европе к России
Михеев: Украинские телекомпании необходимо разбомбить и пресечь "зомбирование"
Россия предупреждает о потенциально вероятных столкновениях с НАТО в Арктике
Украина просит от стран G7 $50 млрд
Минобороны опубликовало видео с экипажем затонувшей "Москвы"
В Сети появилось видео с беспилотника над территорией завода "Азовсталь"
Глава МИД Украины Кулеба: Мариуполя больше нет
Кадыров заявил об отсутствии вертикали власти на Украине
Немцы уличили своего политолога в расизме после резких слов о русских
Вслед за дефолтом России может последовать дефолт Европы, заявил Медведев
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие

Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.

ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие
Срок действия ультиматума для боевиков истёк - Ту-22М3 уже вылетели
Силовые структуры
Срок действия ультиматума для боевиков истёк - Ту-22М3 уже вылетели
Экономика и бизнес
Премьер Италии Драги настаивает на установлении потолка цен на российский газ
Силовые структуры
Ударная уральская бригада разгромила "очень" элитный спецназ ВСУ и 79-ю бригаду
Любовь Степушова Уничтожение полка "Азов"* принесёт России победу над нацизмом Любовь Степушова Ирина Шлионская Рацион питания может менять геном в поколениях Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Выстрел из-за угла: советское чудо-оружие для городского боя Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Кадыров предупредил украинцев о начале "конкретной" спецоперации
Силовые структуры
ВС РФ освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
Конашенков: лучшее, что ждёт наёмников на Украине – долгий срок в тюрьме
Силовые структуры
Конашенков: лучшее, что ждёт наёмников на Украине – долгий срок в тюрьме
Последние материалы
Украина просит от стран G7 $50 млрд
Минобороны опубликовало видео с экипажем затонувшей "Москвы"
В Сети появилось видео с беспилотника над территорией завода "Азовсталь"
Глава МИД Украины Кулеба: Мариуполя больше нет
Уничтожение полка "Азов"* принесёт России победу над нацизмом
Кадыров заявил об отсутствии вертикали власти на Украине
Кадыров предупредил украинцев о начале "конкретной" спецоперации
Немцы уличили своего политолога в расизме после резких слов о русских
Вслед за дефолтом России может последовать дефолт Европы, заявил Медведев
Зеленский заявил о готовности Украины воевать 10 лет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников