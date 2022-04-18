Россия предупреждает о потенциально вероятных столкновениях с НАТО в Арктике

Москва обеспокоена растущей активностью возглавляемого США блока НАТО в Арктическом регионе, которая может иметь серьезные последствия для безопасности и экологии.

Об этом в интервью ТАСС заявил представитель России в Арктическом совете Николай Корчунов.

“Интернационализация военной деятельности альянса в высоких широтах с участием неарктических государств НАТО не вызывает ничего, кроме беспокойства. Это повышает риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков для безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме, - заявил Корчунов, добавив, что НАТО активизировал свою деятельность в регионе, проводя все более массовые военные учения. - Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе (двухнедельные учения “Холодный ответ” – Прим.ред).

Напомним, в упомянутых учениях приняли участие 1500 военнослужащих США, а также силы из восьми других стран НАТО и “стран — партнеров” общей численностью 15 000 человек. Учения были омрачены крушением самолета морской пехоты США MV-22B Osprey. Наклонный винт упал в отдаленном горном хребте, на борту погибли четыре человека.

По словам Корчунова, помимо прямой военной деятельности блока, его потенциальная экспансия дальше на север создает дополнительные риски для Арктического региона:

Швеция и Финляндия, которые десятилетиями поддерживали политику неприсоединения, имея тесные связи с возглавляемым США альянсом, сейчас рассматривают возможность официального присоединения к нему.

“Расширение НАТО за счет традиционно неблоковых стран не будет способствовать безопасности и взаимному доверию в Арктике, за укрепление которых последовательно выступает Россия”, -сказал Корчунов.

К слову, спецоперация России на Украине была использована в качестве предлога для срыва работы Арктического Совета. В начале марта США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия приостановили свое участие в Совете.

Очевидно, что эффективное обеспечение устойчивого развития Арктики невозможно без России, страны, на долю которой приходится около 60% арктического побережья и проживает более половины населения региона.