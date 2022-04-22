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Автор Владимир Васютченко

Джонсон заявил о возможной отправке британских танков в Польшу из-за Украины

Мир

Британские власти рассматривают возможность отправки танков в Польшу, чтобы та могла передать свою бронетехнику Украине. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы рассматриваем возможность отправки танков в Польшу, чтобы она могла направить свои Т-72 на Украину", — сказал политик.

Он отметил, что в Великобритании считают необходимым увеличение военной помощи Киеву и усиление санкционного давления на РФ.

Джонсон заявил также о готовности Великборитании выступить в качестве гаранта для Украины.

Ранее с аналогичным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы её безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве государства-гаранта", — сказал немецкий политик.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
польша борис джонсон великобритания
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