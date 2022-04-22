Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин способен стать гарантом безопасности Украины. Однако Киев должен сам отвечать за безопасность страны и формулировать условия мира с Москвой, подчеркнул политик.
"Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы её безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве государства-гаранта", — отметил Шольц, слова которого приводит Der Spiegel.
Вместе с этим руководитель ФРГ выступил против "навязанного мира". Никто не станет диктовать украинским властям пункты договорённостей с Россией, сказал Шольц.
Также он оценил эффект санкционного давления Евросоюза. По мнению немецкого лидера, ограничительные меры негативно влияют на экономику РФ. Их могут отменить, если соответствующие соглашения примут Киев и Москва, заключил канцлер Германии.
Ранее Шольц раскритиковал требование Украины ввести эмбарго на российские углеводороды. По словам политика, подобное решение можно назвать слишком опасным для экономики ЕС.
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